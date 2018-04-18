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Медведь кидался на людей в Москве
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Медведь кидался на людей в Москве 

Рамблер 30 минут назад
Житель столицы решил прогуляться со своим питомцем в парке. В этом не было бы ничего странного, если бы москвич не вышел на улицу с медвежонком. Несмотря на то, что животное было на поводке, оно всё равно пыталось улизнуть к другим гуляющим. На кадрах видно, что медвежонок подкрадывается к людям и пытается запрыгнуть на них. Окружающие не испугались лесного обитателя и реагировали позитивно. Многие снимали маленького медведя на видео. Некоторые даже захотели в следующий раз прогуляться вместе с хищником.
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