Медведь кидался на людей в Москве

Житель столицы решил прогуляться со своим питомцем в парке. В этом не было бы ничего странного, если бы москвич не вышел на улицу с медвежонком. Несмотря на то, что животное было на поводке, оно всё равно пыталось улизнуть к другим гуляющим. На кадрах видно, что медвежонок подкрадывается к людям и пытается запрыгнуть на них. Окружающие не испугались лесного обитателя и реагировали позитивно. Многие снимали маленького медведя на видео. Некоторые даже захотели в следующий раз прогуляться вместе с хищником.