Температура воздуха на территории Москвы 18 апреля соответствует климатической норме

Воздух в столице прогреется до 13 градусов по Цельсию.

Значения, характерные для середины весны, будут показывать столбики термометров на территории Москвы в среду, 18 апреля.

— Столичный регион окажется практически в самом центре североатлантического циклона, что сулит москвичам пасмурную и дождливую погоду с температурным фоном в пределах нормы середины весны. Днем в Москве и Подмосковье облачно, временами дождь, — сообщили в пресс-службе центра погоды «Фобос».

Температура воздуха в столице составит от 11 до 13 градусов по Цельсию, а по области — от 9 до 14 градусов.

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