Мосметрострой выиграл конкурс на строительство станций «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово»

АО «Мосметрострой» выиграло конкурс на строительство продления Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена, сообщили в пресс-службе компании.

«АО «Мосметрострой» выиграло конкурс на строительство продления Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена. Этот участок включает станции «Улица 800-летия Москвы» и «Лианозово» («Дмитровское шоссе») с перегонными тоннелями и комплексом притоннельных сооружений», — говорится в сообщении.

Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков уточнил, что протяженность участка между станциями «Селигерская» и «Лианозово», которая станет конечной, составит порядка 4 км. «Новые станции метро позволят улучшить транспортные возможности для тысяч москвичей и обеспечить комфортные пересадки на метро, поезда Савеловского направления и наземный транспорт», — подчеркнул С. Жуков.

В пресс-службе пояснили, что будущие метровокзалы построят открытым способом, а перегоны пройдут с помощью тоннелепроходческих механизированных комплексов. Станция «Улица 800-летия Москвы» расположится вдоль Дмитровского шоссе между ул. 800-летия Москвы и Яхромским проездом, станция «Лианозово» — правее Дмитровского шоссе напротив ул. Вагоноремонтная.

Отмечается, что в марте 2018 г. открылся новый участок Люблинско-Дмитровской линии от станции «Петровско-Разумовской» до станции «Селигерской». За первые три недели работы станциями «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская» воспользовались более 950 тыс. человек. Всего северный участок «салатовой» ветки метро обслуживает порядка 56 тыс. пассажиров каждый будний день.