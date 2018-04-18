Около 20 тыс. человек работает в правительстве Москвы

Около 20 тыс. человек работает в правительстве Москвы , сообщили в управлении госслужбы и кадров правительства Москвы.

«Всего в правительстве Москвы сейчас работает 19 тыс. 700 человек при общей численности населения города 12,5 млн Для мегаполиса это немного — на 1 кв. км столицы приходится всего 7,8 чиновника. Другими словами, только каждый 634-й москвич работает в правительстве Москвы», — говорится в сообщении.