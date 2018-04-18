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Около 20 тыс. человек работает в правительстве Москвы
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Около 20 тыс. человек работает в правительстве Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Около 20 тыс. человек работает в правительстве Москвы, сообщили в управлении госслужбы и кадров правительства Москвы.
«Всего в правительстве Москвы сейчас работает 19 тыс. 700 человек при общей численности населения города 12,5 млн Для мегаполиса это немного — на 1 кв. км столицы приходится всего 7,8 чиновника. Другими словами, только каждый 634-й москвич работает в правительстве Москвы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Берлине работают 110 тыс. госслужащих на 3,7 млн человек. В Нью-Йорке 323 тыс. чиновников на 8,5 млн жителей.
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