Московский метрополитен запустил систему распознавания лиц

России начали активно внедрять систему распознавания лиц перед ЧМ по футболу, пишет "Коммерсант" . Пилотный проект запущен в московском метро, на ряде железнодорожных вокзалов и на многих стадионах.

В столичной подземке камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц установили в марте, оборудование обошлось в 30 миллионов рублей. «Особое внимание уделяется станциям, расположенным в непосредственной близости от мест проведения матчей в период чемпионата мира по футболу 2018 года», — рассказали газете в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».

Система способна распознавать до 20 лиц в секунду, обращаясь к фотографиям из базы федерального розыска. Информацию о том, сколько благодаря проекту уже выявлено разыскиваемых граждан, в метрополитене не раскрывают, но замечают, что это количество преступников «существенное», пишет «Ъ».