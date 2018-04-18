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Московский метрополитен запустил систему распознавания лиц
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Московский метрополитен запустил систему распознавания лиц 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
В России начали активно внедрять систему распознавания лиц перед ЧМ по футболу, пишет "Коммерсант". Пилотный проект запущен в московском метро, на ряде железнодорожных вокзалов и на многих стадионах.
В столичной подземке камеры видеонаблюдения с системой распознавания лиц установили в марте, оборудование обошлось в 30 миллионов рублей. «Особое внимание уделяется станциям, расположенным в непосредственной близости от мест проведения матчей в период чемпионата мира по футболу 2018 года», — рассказали газете в пресс-службе ГУП «Московский метрополитен».
Система способна распознавать до 20 лиц в секунду, обращаясь к фотографиям из базы федерального розыска. Информацию о том, сколько благодаря проекту уже выявлено разыскиваемых граждан, в метрополитене не раскрывают, но замечают, что это количество преступников «существенное», пишет «Ъ».
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