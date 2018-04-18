Участок ул. Горького в Красноярске навсегда закрывают для проезда

С 30 апреля в Красноярске участок улицы Горького в районе Центрального парка навсегда закрывают для проезда автомобилей. Это связано с реализацией проекта Исторического квартала — эта часть улице станет пешеходной.

В ближайшее время на участке между улицами Карла Маркса и Бограда начнется перекладка инженерных сетей, а в июле — реставрация исторических зданий и благоустройство. Здесь появятся деревянные настилы, отдельная ветка железной дороги, которая объединит пешеходную зону с Центральным парком. За Органным залом будет концертная сцена с амфитеатром. По периметру квартала пройдет велодорожка. Работы по благоустройству планируют закончить в этом году, а реставрация внутри зданий запланирована на 2019 год.