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Участок ул. Горького в Красноярске навсегда закрывают для проезда
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Участок ул. Горького в Красноярске навсегда закрывают для проезда 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
С 30 апреля в Красноярске участок улицы Горького в районе Центрального парка навсегда закрывают для проезда автомобилей. Это связано с реализацией проекта Исторического квартала — эта часть улице станет пешеходной.
В ближайшее время на участке между улицами Карла Маркса и Бограда начнется перекладка инженерных сетей, а в июле — реставрация исторических зданий и благоустройство. Здесь появятся деревянные настилы, отдельная ветка железной дороги, которая объединит пешеходную зону с Центральным парком. За Органным залом будет концертная сцена с амфитеатром. По периметру квартала пройдет велодорожка. Работы по благоустройству планируют закончить в этом году, а реставрация внутри зданий запланирована на 2019 год.
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