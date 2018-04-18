Квесты, выставки и театральные постановки подготовят столичные парки на 9 мая

21 столичный парк подготовил праздничные мероприятия ко Дню Победы. Для гостей выступят военные оркестры, будет работать полевая кухня, сообщает портал мэра и правительства Москвы

Гости смогут посетить выставку военной техники и театрализованные постановки, принять участие в историческом квесте, посвященном событиям на Курской дуге.

В саду "Эрмитаж" в 12:00 в саду начнется концерт с участием военного духового оркестра и мужского камерного хора. В 18:00 для гостей организуют костюмированный бал Победы. Посетители парка исполнят популярные в те годы танцы.

Военно-исторический квест, посвященный Курской битве организуют в Таганском парке. Команды участников узнают, как проходили фронтовая разведка, оборонительные операции и контрнаступления. Квест продолжится с 13:00 до 18:00.

В Воронцовском парке покажут театрально-поэтическую постановку, посвященную ВОВ. На центральной поляне обустроят медицинский пункт военных лет, полевую кухню и поставят боевую технику. Также в парке откроется выставка фотографий исторических реконструкций сражений.

Посетители Бабушкинского парка смогут написать о своих родных, участвовавших в войне, на «Стена памяти». Кроме того, в парке выставят танк Т-34.

Праздничные мероприятия также пройдут в парках Победы, «Зарядье», «Сокольники», «Красная Пресня», Парке Горького, саду имени Баумана, Измайловском парке, Сиреневом саду, в парках «Кузьминки», «Садовники», Лианозовском, Гончаровском и Перовском парках, парках «Северное Тушино», «Фили», 50-летия Октября, усадьбе Воронцово и сквере в Олонецком проезде.

Праздничный фейерверк можно будет увидеть в 15 парках города в 22:00. В течение пяти минут вверх выпустят более 80 тысяч залпов.