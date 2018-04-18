Москвичи проголосовали за благоустройство городских парков

Москвичи решили, что изменится в парках в этом году, в списке мест отдыха — парк Горького, ВДНХ, парк в пойме Битцы и многие другие, сообщается на официальном сайте мэра Москвы

«Участники проекта «Активный гражданин» проголосовали за благоустройство столичных парков. Перемены коснутся как центральных зон отдыха, так и тех, что находятся в отдалении от популярных туристических маршрутов», — говорится в сообщении.

Парк Горького обзаведется дополнительным входом со стороны Ленинского проспекта. Территорию рядом с входом благоустроят: разобьют клумбы, высадят деревья и кустарники. В голосовании приняли участие более 181 тысячи человек, большинство (85,70%) поддержало создание прогулочного бульвара.

Масштабные работы пройдут и на ВДНХ у главного входа. Здесь заменят асфальт, приведут в порядок газон, проведут озеленение и обустроят прогулочные зоны. Новую жизнь получит каскадный фонтан: перед запуском его отремонтируют. В этом голосовании приняли участие более 182 тысяч человек, 83,31% одобрили проект.

Спокойный отдых и обустройство детских и спортивных площадок в парке «Усадьба Люблино» выбрали 78,12% «активных граждан». Всего же свое мнение высказали 205868 человек. Кроме того, здесь появятся зоны для массовых мероприятий и выставок под открытым небом, сеть специальных парковок и велодорожек, которые зимой будут превращаться в лыжные трассы.

Почти 190 тысяч участников проекта «Активный гражданин» обсудили благоустройство нового парка технических видов спорта в Печатниках. По плану он должен появиться на месте ликвидированной несанкционированной свалки бытовых отходов. Специалисты предлагают создать здесь огороженные трассы для мотокросса, картинга, ВМХ-кросса, дрифта с трибунами и всей необходимой инфраструктурой. 71,89% участников голосования поддержали предложенный проект.

Жители Зеленограда и еще трех районов — Бескудниковского, Дмитровского и Северного Бутова — тоже обсудили благоустройство зеленых зон. В САО планируется обновить популярный парк «Вагоноремонт». Здесь появятся детские площадки с игровым оборудованием, беседка, небольшое кафе, спортивная зона с тренажерами, теннисными и шахматными столами и площадкой для игры в городки. 87,29% участников голосования поддержали проект.

Парк имени Святослава Федорова — еще одна зона отдыха на севере города, куда реконструкция придет в этом году. Проект благоустройства предполагает создание в парке сада ароматов с благоухающими целебными травами, аллеи зонтов, уличной библиотеки, спортивных, детских и танцевальных площадок, а также площадки для выгула и дрессировки собак. 88,26% «активных граждан» поддержали планы по реконструкции парка.

Лучше в этом году станет и парк в пойме реки Битцы. За то, чтобы сделать его удобным для прогулок, проголосовали 93,16% участников. Территорию парка разделят на функциональные зоны: спортивно-игровую, прогулочную и зону для массовых мероприятий.