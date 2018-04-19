Дни Москвы пройдут в столице Перу 23-25 апреля

Дни Москвы пройдут в столице Перу Лиме 23-25 апреля 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе департамента внешнеэкономических и международных связей столицы.

«Дни Москвы в столице Республики Перу состоятся 23-25 апреля. Договоренность об этом была достигнута по результатам визита в Лиму делегации правительства Москвы во главе с министром, руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергеем Череминым в декабре 2016 г. и подписания трехлетней программы сотрудничества между столицами», — говорится в сообщении.

Программа предусматривает насыщенную деловую часть, а также ряд культурно-массовых мероприятий: выступление московских творческих коллективов, мастер-классы народного творчества, спортивные соревнования, сеанс одновременной игры в шахматы с чемпионом Европы-2015 по рапиду, гроссмейстером Иваном Поповым

Кроме того, согласно сообщению, планируется встреча столичной делегации с российскими соотечественниками, которые проживают за рубежом, для обсуждения вопросов поддержки русского языка, культуры и развития взаимодействия.