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Дни Москвы пройдут в столице Перу 23-25 апреля
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Дни Москвы пройдут в столице Перу 23-25 апреля 

Агентство «Москва» 58 минут назад
Фото: Москва24
Дни Москвы пройдут в столице Перу Лиме 23-25 апреля 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе департамента внешнеэкономических и международных связей столицы.
«Дни Москвы в столице Республики Перу состоятся 23-25 апреля. Договоренность об этом была достигнута по результатам визита в Лиму делегации правительства Москвы во главе с министром, руководителем департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергеем Череминым в декабре 2016 г. и подписания трехлетней программы сотрудничества между столицами», — говорится в сообщении.
Программа предусматривает насыщенную деловую часть, а также ряд культурно-массовых мероприятий: выступление московских творческих коллективов, мастер-классы народного творчества, спортивные соревнования, сеанс одновременной игры в шахматы с чемпионом Европы-2015 по рапиду, гроссмейстером Иваном Поповым.
Кроме того, согласно сообщению, планируется встреча столичной делегации с российскими соотечественниками, которые проживают за рубежом, для обсуждения вопросов поддержки русского языка, культуры и развития взаимодействия.
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