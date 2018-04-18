В московском метро запустили систему распознавания лиц

В московском метро запустили систему распознавания лицМосковский метрополитен запустил тестовую систему распознавания лиц, работающую с помощью камер видеонаблюдения. На каких станциях она работает, не сообщается.

Пилотный проект действует с марта этого года в местах «с большим пассажиропотоком». Система работает на нескольких станциях, близких к местам проведения Чемпионата Мира 2018.

Система распознает до 20 человек в секунду по фотографиям из федерального розыска. Если она находит нужного человека, то сообщает в полицию, где сотрудники ещё раз сверяют снимки, и затем идут на проверку документов.