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В московском метро запустили систему распознавания лиц
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В московском метро запустили систему распознавания лиц 

iPhones.ru 2 часа назад
Фото: iPhones.ru
В московском метро запустили систему распознавания лицМосковский метрополитен запустил тестовую систему распознавания лиц, работающую с помощью камер видеонаблюдения. На каких станциях она работает, не сообщается.
Пилотный проект действует с марта этого года в местах «с большим пассажиропотоком». Система работает на нескольких станциях, близких к местам проведения Чемпионата Мира 2018.
Система распознает до 20 человек в секунду по фотографиям из федерального розыска. Если она находит нужного человека, то сообщает в полицию, где сотрудники ещё раз сверяют снимки, и затем идут на проверку документов.
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