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В Москву вернется зима
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В Москву вернется зима 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Летняя погода недолго будет радовать москвичей. На столичный регион надвигается циклон, который принесет с собой холодный воздух и дожди.
Жителей Москвы и гостей столицы в ближайшие дни ждет похолодание. Такой прогноз дают в Гидрометцентре России.
Североатлантический циклон гонит на Центральную часть страны облака и массы холодного воздуха. По прогнозам синоптиков, до конца недели будут идти дожди.
В выходные дни Москву накроет неожиданный снег и заморозки. Температура воздуха упадет до -5 градусов, москвичей ждет мокрый снег и гололедица.
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