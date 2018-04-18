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Экскурсии о вкладе иностранцев в развитие Москвы пройдут с 27 апреля
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Экскурсии о вкладе иностранцев в развитие Москвы пройдут с 27 апреля 

ТАСС 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Гиды Московского дома национальностей проведут 15 бесплатных пешеходных экскурсий для горожан, где расскажут о том, какой вклад в развитие Москвы внесли иностранцы. Об этом в среду сообщается на портале столичной мэрии.
"С 27 апреля по 12 июня гиды Московского дома национальностей проведут 15 бесплатных пешеходных экскурсий. Познавательные прогулки под названием «Мы все москвичи: многовековое соседство» пройдут по историческим районам города", — говорится в сообщении.
Как рассказали порталу в пресс-службе Московского дома национальностей, желающим покажут, где в городе селились и работали иностранцы, и расскажут об их вкладе в российскую культуру, науку и искусство. Так, гиды расскажут о том, как повлияли на столицу жившие в районе улицы Кузнецкий мост французы, что, помимо стен Кремля, создали в Москве итальянские зодчие, а также о том, как в архитектуре города отразились греческие мотивы. Кроме того, экскурсоводы расскажут о том, где в Москве жили и работали татарские купцы, белорусы и украинцы.
Продолжительность каждой экскурсии составит 2-2,5 часа. Записаться на них можно на сайте Московского дома национальностей. —
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