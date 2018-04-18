Мосгортранс: В результате возгорания в троллейбусе на Ломоносовском проспекте никто не пострадал 

В результате возгорания в троллейбусе на Ломоносовском проспекте Москвы никто не пострадал, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«Сегодня около 9:40 в районе д. 23 по Ломоносовскому проспекту произошло возгорание в троллейбусе маршрута №49. В момент происшествия троллейбус находился на конечной станции, пассажиров в салоне не было. В результате произошедшего пострадавших нет. К настоящему моменту возгорание ликвидировано», — сказали в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что устанавливаются причины произошедшего.
Ранее Агентство «Москва» сообщило, что троллейбус загорелся недалеко от станции метро «Университет».