Мосгортранс: В результате возгорания в троллейбусе на Ломоносовском проспекте никто не пострадал

«Сегодня около 9:40 в районе д. 23 по Ломоносовскому проспекту произошло возгорание в троллейбусе маршрута №49. В момент происшествия троллейбус находился на конечной станции, пассажиров в салоне не было. В результате произошедшего пострадавших нет. К настоящему моменту возгорание ликвидировано», — сказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что устанавливаются причины произошедшего.

Ранее Агентство «Москва» сообщило, что троллейбус загорелся недалеко от станции метро «Университет».