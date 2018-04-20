Маршруты некоторых автобусов и троллейбусов изменятся с 21 апреля

Некоторые столичные автобусы и троллейбусы с 21 апреля затронут изменения, сообщает портал мэра и правительства Москвы

В день открытия мотосезона троллейбусы № 7 с 15:00 будут следовать от станции метро «Парк Победы» до Озерной улицы (после станции метро «Ломоносовский проспект» — по маршруту троллейбуса № 17).

Из-за строительных работ изменится маршрут автобусов № 135 «Улица Академика Павлова» — «Метро „Пионерская“. К „Пионерской“ после остановки „Метро „Кунцевская“ они поедут по Рублевскому шоссе с разворотом через путепровод Маршала Неделина в районе улицы Красных Зорь, а затем — своим маршрутом.

Изменения коснутся и остановок. Остановка „Станция Кунцево“ будет находиться на Рублевском шоссе после разворота на путепроводе — на остановке автобусов № 11, 16, 45, 58, 610, 612, 688, 733 и 856. На Кастанаевской улице сделают дополнительную остановку „Метро „Кунцевская“, сейчас там действует остановка автобусов № 11, 610 и 612.

До 30 сентября маршрут троллейбуса № 20 по выходным дням с 9:00 до 21:00 продлят до остановки „Берег Москвы-реки“. Первые автобусы № 716 отправятся от поселка Восточного на 10 минут раньше — в 5:00. Автобусы № 303 „Метро „Теплый Стан“ — „Кузовлево“ между остановками „Вороново“ (в поселке ЛМС) и „Лесхоз“ проследуют в обоих направлениях по Варшавскому шоссе, через деревню Сахарово.