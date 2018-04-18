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Москвичам пообещали снег и заморозки в начале следующей недели
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Москвичам пообещали снег и заморозки в начале следующей недели 

Москва меняется 34 минуты назад
Фото: Москва меняется
В начале следующей недели жителям столичного региона следует ожидать заморозки, мокрый снег и гололедицу. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
Погодные условия ухудшатся из-за пришедшего 18 апреля в столичный регион североатлантического циклона. До конца недели будут идти дожди, прогнозируют синоптики.
При этом в субботу, 21 апреля, ожидается до 15 мм осадков, а днем в воскресенье похолодает до плюс 7 градусов. «В ночь на понедельник местами не исключен небольшой мокрый снег, столбики термометров устремятся к нулевой отметке, кое-где возможны заморозки и слабая гололедица», — сообщили в «Фобосе».
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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