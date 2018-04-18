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В. Жидкин: Более 70 км путей и 33 станции метро планируется построить в ТиНАО к 2035 г.
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В. Жидкин: Более 70 км путей и 33 станции метро планируется построить в ТиНАО к 2035 г. 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
Более 70 км линий путей и 33 новых станции метро планируется построить в ТиНАО к 2035 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.
«В ТиНАО будет осуществлено масштабное строительство объектов внеуличного транспорта. В планах — 72 км линий метро с 33 станциями, включая продление Сокольнической линии метро после станции «Саларьево», продление Калининско-Солнцевской линии метро, строительство новой линии, соединяющей поселение Рязановское и районы Южного округа столицы, а также строительство новой линии, связывающей поселения Десеновское, Филимонковское, Сосенское со станцией Третьего пересадочного контура «Улица Новаторов», — сказал В. Жидкин.
Он также отметил, другой важной задачей комплексного развития ТиНАО является строительство дорог и объектов дорожно-транспортной инфраструктуры.
«С момента присоединения новых территорий к столице здесь построено свыше 80 км дорог, введены две станции метро. И эта работа продолжается. Около 120 км дорог строится в Троицком и Новомосковском округах, еще около 100 км проектируется. В ТиНАО будет осуществлено масштабное строительство объектов внеуличного транспорта. К 2035 г. длина улично-дорожной сети ТиНАО должна составить 2,1 тыс. км, в том числе 1,2 тыс. км магистральных дорог. Помимо этого, в ТиНАО планируется построить более 20 транспортно-пересадочных узлов, — заключил руководитель департамента.
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