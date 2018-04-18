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В московских автобусах проверят исправность кондиционеров
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В московских автобусах проверят исправность кондиционеров 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Исправность системы климат-контроля проверят в столичных автобусах коммерческих перевозчиков, работающих по госконтракту, в теплое время года температура воздуха в салоне не должна будет превышать отметку в плюс 25 градусов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Наши работники регулярно следят за температурным режимом в автобусах коммерческих перевозчиков. Перед началом летнего сезона мы дополнительно проверим исправность всех кондиционеров, чтобы в теплую погоду в салонах автобусов была комфортная для пассажиров температура», — сказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.
Информация о температуре в салоне будет транслироваться на электронных табло. Готовясь к летнему сезону, коммерческие перевозчики также меняют резину, добавил Павлов.
На сегодняшний день восемь коммерческих перевозчиков обслуживают 211 московских маршрутов. В государственных контрактах, которые транспортные компании заключили с городом, прописаны требования по безопасности.
Это, например, скоростной режим не выше 60 километров в час, посадка и высадка пассажиров только на оборудованных остановках, соблюдение трассы маршрута, а также чистота и порядок в подвижном составе. За соблюдением расписания следят в режиме онлайн с помощью системы ГЛОНАСС. Она установлена в каждом автобусе коммерческих перевозчиков.
«В столице появится еще 24 новых автобусных маршрута, которые будут обслуживать частные перевозчики. Из них 13 пройдут в ТиНАО, остальные обеспечат сообщение в районах на севере, востоке, западе, юго-западе, северо-западе и северо-востоке города. Транспорт будет курсировать между социальными объектами, станциями метро, железнодорожными станциями и крупными торговыми центрами», — добавляется в материале.
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