В Москве ограничат посещение Кремля 

Московский Кремль закроют для посещения 7 и 9 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФСО.
Также доступ на территорию Кремля будет ограничен с 4 по 6 мая после 14.00
"В связи с подготовкой и проведением в Московском Кремле и на прилегающей к нему территории торжественных мероприятий 4,5,6,7 и 9 мая 2018 года Московский Кремль для посещения будет закрыт, при этом 4,5 и 6 мая 2018 года после 14.00 предусмотрено посещение Государственной Оружейной палаты и выставки "Алмазный Фонд" через Боровицкий проход", — говорится в сообщении ФСО.
7 мая в Кремле пройдет инаугурация президента, 9 мая состоится парад Победы.
Ранее сообщалось, что из-за подготовки к параду движение в центре Москвы перекроют.