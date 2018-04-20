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В Москве ограничат посещение Кремля
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Путин инициировал важное совещание

В Москве ограничат посещение Кремля 

Газета.Ru 1 час назад
Московский Кремль закроют для посещения 7 и 9 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФСО.
Также доступ на территорию Кремля будет ограничен с 4 по 6 мая после 14.00 
"В связи с подготовкой и проведением в Московском Кремле и на прилегающей к нему территории торжественных мероприятий 4,5,6,7 и 9 мая 2018 года Московский Кремль для посещения будет закрыт, при этом 4,5 и 6 мая 2018 года после 14.00 предусмотрено посещение Государственной Оружейной палаты и выставки "Алмазный Фонд" через Боровицкий проход", — говорится в сообщении ФСО.
7 мая в Кремле пройдет инаугурация президента, 9 мая состоится парад Победы.
Ранее сообщалось, что из-за подготовки к параду движение в центре Москвы перекроют.
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