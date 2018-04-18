Проверки исправности системы климат-контроля в автобусах частных перевозчиков пройдут в Москве

Проверки исправности системы климат-контроля пройдут в автобусах коммерческих перевозчиков столицы, сообщает официальный портал мэра Москвы

«В автобусах коммерческих перевозчиков, работающих по госконтракту, проверят исправность системы климат-контроля. В теплое время года температура воздуха в салоне не должна будет превышать отметку плюс 25 градусов по Цельсию. Перевозить пассажиров смогут только автобусы с исправной системой кондиционирования, прошедшие проверку», — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что информация о температуре в салоне будет транслироваться на электронных табло. В настоящее время восемь коммерческих перевозчиков обслуживают 211 московских маршрутов.