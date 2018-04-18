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Вход на одну из станций петербургского метро будут закрывать по утрам
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Вход на одну из станций петербургского метро будут закрывать по утрам 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Вход на станцию метро «Московские ворота» с 20 апреля по 14 июня будут закрывать по утрам и ограничивать по вечерам. Об этом пресс-служба петербургской подземки сообщила в своём телеграм-канале.
Таким образом, на протяжении чуть менее двух месяцев с 8:15 до 9:10 каждый день вход на станцию будет полностью закрыт. С 16:50 до 18:30 он будет частично ограничен.
Изменения в графике связаны с ремонтом эскалаторов и распространяются только на рабочие дни, в выходные станция будет работать в привычном режиме.
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