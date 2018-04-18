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В Кемерове планируют отремонтировать некоторые тротуары в 2018 году
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В Кемерове планируют отремонтировать некоторые тротуары в 2018 году 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
В областном центре в 2018 году отремонтируют тротуары на некоторых улицах.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, в планах обустроить тротуары на улицах Черноморской, Василия Толстикова, Масальской, от улицы Белозёрной до улицы 2-ой Малоплановой. Также будут отремонтированы пешеходные зоны на улице Греческая деревня, на нечётной стороне проспекта Ленина, от улицы Соборная до улицы Терешковой, на тротуаре по чётной стороне проспекта Ленинградского от проспекта Октябрьского до проспекта Московского. Эти улицы начали благоустраивать еще в прошлом году.
Из городского бюджета будет профинансирован ремонт тротуара на улице Базовой, от улицы 1-я Линия до улицы Баумана, а также на проспекте Ленинградском, от улицы Марковцева до проспекта Химиков.
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