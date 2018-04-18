Праздничные мероприятия в честь Дня Победы пройдут в 21 столичном парке

Праздничные мероприятия, приуроченные к Дню Победы пройдут в 21 столичном парке, сообщает офциальный сайт мэра Москвы

«Праздничные мероприятия ко Дню Победы подготовили в 21 столичном парке департамента культуры Москвы. 9 Мая для посетителей парков организуют выставки военной техники, театрализованные постановки и исторический квест, посвященный событиям на Курской дуге. Гостей праздника также ждут выступления военных оркестров и ретротанцы. Всех желающих будут угощать блюдами полевой кухни», — говорится в сообщении.

В частности, горожане и гости столицы смогут отпраздновать День Победы в парке Победы на Поклонной горе, парке «Зарядье», Парке Горького, парке «Сокольники», саду «Эрмитаж» , саду им. Н. Баумана, парке «Красная Пресня», Измайловском парке, Сиреневом саду, парке «Кузьминки», парке «Садовники», Таганском парке, Лианозовском парке, Гончаровском парке, Бабушкинском парке, Перовском парке, парке «Северное Тушино», парке «Фили», парке 50-летия Октября, усадьбе Воронцово и сквере в Олонецком проезде.

«Посмотреть праздничный фейерверк в День Победы можно будет в 15 парках города. Пиротехническое шоу начнется 9 мая в 22:00 и продлится около пяти минут. За это время вверх выпустят более 80 тыс. залпов. Вечернее небо города украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары», — уточняется в материале.