На пешеходных экскурсиях по Москве расскажут о вкладе иностранцев в развитие города

Жители и гости Москвы с 27 апреля смогут посетить 15 пешеходных экскурсий, на которых расскажут, какой вклад французы, англичане, татары, греки и представители других народов внесли в развитие города, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 27 апреля по 12 июня гиды Московского дома национальностей проведут 15 бесплатных пешеходных экскурсий. Познавательные прогулки под названием «Мы все москвичи: многовековое соседство» пройдут по историческим районам города», — говорится в сообщении.

Их участники узнают, на какой улице жил создатель знаменитого салата Люсьен Оливье, что еще, кроме Кремлевской стены, построили в Москве итальянцы, откуда произошло название улицы Балчуг в Замоскворечье и кто привез в Россию предка Александра Пушкина — арапа Ибрагима Ганнибала. Продолжительность каждой экскурсии — 2-2,5 часа.

Во время прогулок экскурсантам покажут, где в городе селились и работали иностранцы, и объяснят, какой вклад они внесли в культуру, науку и искусство.

«Первая экскурсия, «Французский акцент в Москве», состоится 27 апреля, в пятницу, в 16:00. Она пройдет в районе улицы Кузнецкий Мост, где долгое время жили и работали французы. На следующий день, 28 апреля, в субботу, в 16:00 запланирована экскурсия под названием «Москву создавали итальянцы», — добавляется в материале.

Пешеходные экскурсии пройдут и в праздничные выходные. Так, 30 апреля, в понедельник, на прогулке «Мотивы Древней Эллады в российской столице» можно будет узнать о проживавших в Москве греках, а также об античных мотивах, воплощенных в архитектуре города. Прогулка стартует в 11:00 на Моховой улице, потом продолжится на Арбатской площади и улице Воздвиженка.

1 мая, во вторник, и 2 мая, в среду, в 11:00 участники экскурсии «Татарская Москва» посетят столичный район Замоскворечье, который многие века являлся центром проживания мусульман в городе. Гиды расскажут, что название местности, Балчуг, происходит от татарского слова «балчех» и означает «грязь», «болото».

«А 12 июня, в День России, в 11:00 начнется познавательная пешеходная прогулка «Слободы братьев-славян в Москве». Ее маршрут пройдет от площади Ильинские Ворота по Маросейке, соседним переулкам и завершится на Покровке. Именно здесь жили и работали белорусы и украинцы. Во время экскурсии горожане узнают, где обитал видный дипломат XVII века Емельян Украинцев», — уточняется в сообщении.

Узнать более подробный график экскурсий, а также записаться на пешеходные прогулки можно на сайте Московского дома национальностей.

Москвичи также могут попасть на бесплатные экскурсии, которые пройдут по 31 мая в рамках проекта «Дни исторического и культурного наследия — 2018». Во время прогулок горожанам предложат посетить закрытые в обычное время усадьбы, знаменитые дома и дворцы, принять участие в лекциях, открытых уроках, квестах и мастер-классах.