Москвичи смогут отправиться на бесплатные исторические прогулки по городу

Москвичи смогут отправиться на исторические прогулки с 27 апреля по 12 июня. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

15 бесплатных исторических экскурсий проекта «Мы все москвичи: многовековое соседство» проведут гиды Московского дома национальностей. Участники узнают, на какой улице жил Люсьен Оливье, что еще, кроме Кремлевской стены, построили в Москве итальянцы и кто привез в Россию предка Александра Пушкина арапа Ибрагима Ганнибала.

Первая экскурсия «Французский акцент в Москве» пройдет 27 апреля в 16:00. Участники пройдут по улице Кузнецкий Мост, где долгое время жили французы. Экскурсоводы расскажут, как модистка и хозяйка модного магазина Мари-Роз Шальме продавала товары по высокой цене и что от ее фамилии произошло русское слово «шельма». Также гости узнают, как появились духи «Красная Москва» и где работал создатель салата Оливье.

28 апреля в 16:00 состоится экскурсия «Москву создавали итальянцы». Горожане пройдут от стен Кремля, созданных итальянскими архитекторами, до Петровки. Экскурсоводы расскажут, что в столице построили итальянцы. Горожане узнают, как Осип Бове впервые применил в Москве метод типового строительства.

30 апреля для москвичей и туристов проведут прогулку «Мотивы Древней Эллады в российской столице». Экскурсия начнется в 11:00 на Моховой улице и закончится на Воздвиженке.

1 мая и 2 мая все желающие могут записаться на прогулку «Татарская Москва». Участники пройдут по Замоскворечью, где многие годы живут мусульмане.

12 июня, в День России, можно поучаствовать в экскурсии «Слободы братьев-славян в Москве». Экскурсоводы проведут гостей от площади Ильинские Ворота по Маросейке и соседним переулкам.

Записаться на исторические прогулки можно на портале Московского дома национальностей. Каждая экскурсия продлится в среднем 2–2,5 часа.