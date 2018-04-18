Праздничные мероприятия в День Победы пройдут в 21 столичном парке

МОСКВА , 18 апреля. / ТАСС /. Праздничную программу в честь Дня Победы подготовил 21 московский парк, сообщается в среду на портале мэра и правительства Москвы

"9 мая для посетителей парков организуют выставки военной техники, театрализованные постановки и исторический квест, посвященный событиям на Курской дуге. Гостей праздника также ждут выступления военных оркестров и ретротанцы. Всех желающих будут угощать блюдами полевой кухни", — говорится в сообщении.

В саду "Эрмитаж" , в котором воссоздадут атмосферу 1940-х годов, пройдет концерт с участием военного духового оркестра и мужского камерного хора, а также костюмированный бал, на котором москвичи под руководством профессиональных танцоров смогут разучить краковяк, рио-риту, танго и вальс. В Таганском парке организуют военно-исторический квест, посвященный Курской битве, в Воронцовском парке — театрально-поэтическую постановку, а в Бабушкинском парке установят стенд «Стена памяти», на котором посетители смогут написать имена своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне, и оставить поздравления ветеранам.

Праздничные мероприятия также пройдут в парке Победы на Поклонной горе, «Зарядье», парке Горького, «Сокольники», «Красная Пресня», «Кузьминки», «Садовники», «Фили», «Северное Тушино», в парке 50-летия Октября, саду имени Баумана и в Сиреневом саду, сквере в Олонецком проезде, в Измайловском, Лианозовском, Гончаровском и Перовском парках.

Ранее сообщалось, что праздничный салют 9 мая запустят в 15 столичных городских парках, пиротехническое шоу начнется в 22:00 и продлится около пяти минут