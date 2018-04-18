Квесты, краковяк и Т-34: что еще парки готовят на День Победы

Праздничные мероприятия ко Дню Победы подготовили в 21 столичном парке Департамента культуры города Москвы . 9 Мая для посетителей парков организуют выставки военной техники, театрализованные постановки и исторический квест, посвященный событиям на Курской дуге. Гостей праздника также ждут выступления военных оркестров и ретротанцы. Всех желающих будут угощать блюдами полевой кухни.

В саду «Эрмитаж» воссоздадут атмосферу 1940-х годов. В 18:00 здесь начнется костюмированный бал Победы. Посетители парка смогут исполнить популярные в те годы танцы: краковяк (быстрый польский танец), рио-риту (популярный в 1930-х годах испанский танец), танго и вальс. Освоить новые движения будут помогать профессиональные танцоры. Весь день 9 Мая в «Эрмитаже» будут звучать песни военных лет. В 12:00 в саду начнется концерт с участием военного духового оркестра и мужского камерного хора.

В Таганском парке организуют военно-исторический квест, посвященный Курской битве. Это одно из самых крупных танковых сражений в мировой истории, в котором участвовали около двух миллионов человек и шесть тысяч танков. Команды участников узнают, как проходили фронтовая разведка, оборонительные операции и контрнаступления. Квест продолжится с 13:00 до 18:00, присоединиться к нему можно будет в любое время.

В Воронцовском парке 9 Мая покажут театрально-поэтическую постановку, посвященную Великой Отечественной войне и Дню Победы. Гости парка смогут стать участниками театрализованной интерактивной программы. На центральной поляне обустроят медицинский пункт военных лет, полевую кухню, а также поставят боевую технику. На территории парка будет открыта выставка работ современных фотографов, которые снимают исторические реконструкции сражений.

В Бабушкинском парке установят стенд «Стена памяти». На нем посетители смогут написать имя своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. Также на стенде можно будет оставить пожелания ветеранам. В парке выставят танк Т-34 (эта модель массово применялась в 1942–1947 годах).

Парки, в которых можно встретить День Победы:

— парк Победы на Поклонной горе;

— парк «Зарядье»;

— Парк Горького;

— парк «Сокольники»;

— сад «Эрмитаж»;

— сад имени Баумана;

— парк «Красная Пресня»;

— Измайловский парк;

— Сиреневый сад;

— парк «Кузьминки»;

— парк «Садовники»;

— Таганский парк;

— Лианозовский парк;

— Гончаровский парк;

— Бабушкинский парк;

— Перовский парк;

— парк «Северное Тушино»;

— парк «Фили»;

— парк 50-летия Октября;

— усадьба Воронцово;

— сквер в Олонецком проезде.

Посмотреть праздничный фейерверк в День Победы можно будет в 15 парках города. Пиротехническое шоу начнется 9 Мая в 22:00 и продлится около пяти минут. За это время вверх выпустят более 80 тысяч залпов. Вечернее небо города украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары.