Квесты, краковяк и Т-34: что еще парки готовят на День Победы 

Праздничные мероприятия ко Дню Победы подготовили в 21 столичном парке Департамента культуры города Москвы. 9 Мая для посетителей парков организуют выставки военной техники, театрализованные постановки и исторический квест, посвященный событиям на Курской дуге. Гостей праздника также ждут выступления военных оркестров и ретротанцы. Всех желающих будут угощать блюдами полевой кухни.
В саду «Эрмитаж» воссоздадут атмосферу 1940-х годов. В 18:00 здесь начнется костюмированный бал Победы. Посетители парка смогут исполнить популярные в те годы танцы: краковяк (быстрый польский танец), рио-риту (популярный в 1930-х годах испанский танец), танго и вальс. Освоить новые движения будут помогать профессиональные танцоры. Весь день 9 Мая в «Эрмитаже» будут звучать песни военных лет. В 12:00 в саду начнется концерт с участием военного духового оркестра и мужского камерного хора.
В Таганском парке организуют военно-исторический квест, посвященный Курской битве. Это одно из самых крупных танковых сражений в мировой истории, в котором участвовали около двух миллионов человек и шесть тысяч танков. Команды участников узнают, как проходили фронтовая разведка, оборонительные операции и контрнаступления. Квест продолжится с 13:00 до 18:00, присоединиться к нему можно будет в любое время.
В Воронцовском парке 9 Мая покажут театрально-поэтическую постановку, посвященную Великой Отечественной войне и Дню Победы. Гости парка смогут стать участниками театрализованной интерактивной программы. На центральной поляне обустроят медицинский пункт военных лет, полевую кухню, а также поставят боевую технику. На территории парка будет открыта выставка работ современных фотографов, которые снимают исторические реконструкции сражений.
В Бабушкинском парке установят стенд «Стена памяти». На нем посетители смогут написать имя своих родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной войне. Также на стенде можно будет оставить пожелания ветеранам. В парке выставят танк Т-34 (эта модель массово применялась в 1942–1947 годах).
Парки, в которых можно встретить День Победы:
— парк Победы на Поклонной горе;
— парк «Зарядье»;
— Парк Горького;
— парк «Сокольники»;
— сад «Эрмитаж»;
— сад имени Баумана;
— парк «Красная Пресня»;
— Измайловский парк;
— Сиреневый сад;
— парк «Кузьминки»;
— парк «Садовники»;
— Таганский парк;
— Лианозовский парк;
— Гончаровский парк;
— Бабушкинский парк;
— Перовский парк;
— парк «Северное Тушино»;
— парк «Фили»;
— парк 50-летия Октября;
— усадьба Воронцово;
— сквер в Олонецком проезде.
Посмотреть праздничный фейерверк в День Победы можно будет в 15 парках города. Пиротехническое шоу начнется 9 Мая в 22:00 и продлится около пяти минут. За это время вверх выпустят более 80 тысяч залпов. Вечернее небо города украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары.