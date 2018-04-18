Сергей Собянин подписал распоряжения о награждении почетными грамотами правительства Москвы

Столичный градоначальник отметил достижения сотрудников сферы пищевой промышленности и здравоохранения.

Распоряжением № 203-РП от 16.04.2018 за вклад в развитие системы московского здравоохранения и многолетний добросовестный труд почетными грамотами правительства отмечены сотрудники поликлиник, медцентров, центров забора крови, госпиталей, больниц.

А распоряжение мэра № 201-РП от 16.04.2018 предусматривает награждение почетными грамотами работников предприятий пищевой промышленности за добросовестный труд и вклад в развитие отрасли.

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