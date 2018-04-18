Свыше 60 торшерных светильников заменят в парках Рузского округа в рамках программы «Светлый город» 

«В рамках реализации приоритетного проекта „Светлый город“ в Рузе планируется провести капитальный ремонт торшерной группы в двух парках и на одном воинском захоронении. В планах замена всех 38 торшерных светильников в парке на площади Партизан, на воинском захоронении по ул. Средне-Зарецкая — 23 светильника. Кроме того, аналогичные работы проведем в парке „Лукоморье“, — приводятся в сообщении слова главы Рузы Максима Тарханова.
Ранее Агентство городских новостей „Москва“ сообщало о том, что Почти 1 тыс. светильников установили на территории Рузского городского округа в 2017 г. В связи с этим протяженность освещенных улиц увеличилась более, чем на 40 км.