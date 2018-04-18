Свыше 60 торшерных светильников заменят в парках Рузского округа в рамках программы «Светлый город»

Агентство «Москва»: последние новости

Два 16-этажных жилых дома построят в районе Некрасовка на юго-востоке столицы

Пенсионеры смогут бесплатно посетить первые три сеанса в центре «Космонавтика и авиация» по вторникам

Москвичи могут получить возможность видеть причину отказа в записи к врачу-специалисту к началу 2019 г.