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Мосгордума одобрила проект о продлении времени голосования на выборах в местные органы власти до 22:00
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Мосгордума одобрила проект о продлении времени голосования на выборах в местные органы власти до 22:00 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Соответствующее решение было принято в ходе заседания столичного парламента.
«Комиссия (комиссия Мосгордумы — прим. Агентства «Москва») по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендует принять законопроект, внесенный мэром Москвы, в первом чтении и продолжить над ним работу», — сказал председатель комиссии Александр Семенников в ходе заседания МГД. Согласно законопроекту, предлагается продлить время голосования в день голосования на выборах до 22:00 (в настоящее время голосование проводится до 20:00). Это позволит расширить возможности реализации избирателями активного избирательного права, сделать участие в голосовании более удобным для жителей Москвы, в том числе для тех, кто уезжает в выходные дни за пределы города.
Также законопроектом предлагается закрепить право Общественной палаты Москвы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории столицы.
Помимо этого, документом предлагается увеличить количество назначаемых кандидатом на должность мэра Москвы доверенных лиц до 500 человек (сейчас — 100 человек).
Раннее законопроект внес в Мосгордуму мэр Москвы Сергей Собянин.
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