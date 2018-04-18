Мосгордума обсудит продление работы избирательных участков на два часа 

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Московская городская дума на заседании в среду обсудит продление работы избирательных участков на два часа, следует из повестки заседания.
Ранее сообщалось, что комиссия Мосгордумы (МГД) по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовала принять в первом чтении поправки в Избирательный кодекс Москвы, согласно которым время голосования на выборах в местные органы власти будет продлено с 20.00 до 22.00.
Помимо этого, комиссия поддержала предоставление права Общественной палате столицы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, а также возможность увеличения числа доверенных лиц на выборах мэра Москвы до 500 человек.
"Инициатива будет рассмотрена на ближайшем заседании Московской городской думы", — сказал РИА Новости депутат столичного парламента Андрей Метельский.
Согласно повестке Мосгордумы, опубликованной на сайте парламента, ближайшее заседание состоится в среду, 18 апреля.
Проект изменений в столичный закон, которым предлагается продлить работу избирательных участков на два часа, внес на рассмотрение в Мосгордумы мэр Москвы Сергей Собянин. Позже председатель МГД Алексей Шапошников заявил, что изменения в столичном законодательстве в преддверии выборов мэра возможны.