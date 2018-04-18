Мосгордума обсудит продление работы избирательных участков на два часа

Ранее сообщалось, что комиссия Мосгордумы (МГД) по государственному строительству и местному самоуправлению рекомендовала принять в первом чтении поправки в Избирательный кодекс Москвы, согласно которым время голосования на выборах в местные органы власти будет продлено с 20.00 до 22.00.

Помимо этого, комиссия поддержала предоставление права Общественной палате столицы назначать наблюдателей в избирательные комиссии, а также возможность увеличения числа доверенных лиц на выборах мэра Москвы до 500 человек.

"Инициатива будет рассмотрена на ближайшем заседании Московской городской думы", — сказал РИА Новости депутат столичного парламента Андрей Метельский

Согласно повестке Мосгордумы, опубликованной на сайте парламента, ближайшее заседание состоится в среду, 18 апреля.