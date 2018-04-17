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Автобусные маршруты в центре Москвы изменят 19 апреля из-за открытия ММКФ
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Автобусные маршруты в центре Москвы изменят 19 апреля из-за открытия ММКФ 

RT на русском 1 час назад
Автобусные маршруты в районе Пушкинской площади изменят 19 апреля из-за церемонии открытия Московского международного кинофестиваля, сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.
С 15:00 и до конца мероприятия автобусы М10 будут следовать до станции метро «Маяковская» вместо станции метро «Китай-город».
С 16:00 и до окончания церемонии не будет работать остановка «Пушкинская площадь» для маршрутов А и №15 на Страстном бульваре по пути к Тверскому бульвару.
Ранее НСН сообщала, что на Московском международном кинофестивале увеличат число площадок.
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