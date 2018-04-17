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Северный речной вокзал отреставрируют
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Реставрация Северного речного вокзала в Москве займет два года 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Пресс-служба ФТБУ "Канал имени Москвы"
Столичный департамент культурного наследия согласовал проект реставрации Северного речного вокзала — ценнейшего памятника архитектуры и транспортного комплекса одновременно. Как сообщил "РГ" руководитель ведомства Алексей Емельянов, работы на объекте планируют начать в этом году, а закончить — в 2020-м.
Напомню, здание стояло обнесенное глухим забором с 2010 года и не использовалось по назначению. В конце 2016 года его передали Москве из федеральной собственности. И вскоре после этого начались шаги по его восстановлению.
"Здание находится в неудовлетворительном состоянии, — рассказал Емельянов. — Поэтому в первую очередь предусмотрен значительный объем противоаварийных работ. А затем — масштабная комплексная реставрация". История здания началась одновременно с Каналом имени Москвы — оба были построены еще до заполнения Химкинского водохранилища в 1937 году. "Особенностью здания являлись широкая центральная лестница и высокий 27-метровый шпиль, увенчанный большой звездой со Спасской башни Московского Кремля", — говорит Емельянов.
Велико и транспортное значение вокзала, который представляет собой главные речные ворота столицы. "Здесь начинаются путешествия прогулочных теплоходов и больших круизных лайнеров, — объяснил "РГ" Герман Елянюшкин, руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы". — У вокзала 17 причалов, удобных для подхода теплоходов любого проекта. В среднем вокзал обслуживает 3-6 тысяч судов в год".
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