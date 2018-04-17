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Строительство путепровода от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной начнется в этом году
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Строительство путепровода от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной начнется в этом году 

Префектура Юго-Восточного административного округа 23 минуты назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Проектно-изыскательские работы по возведению путепровода через железнодорожные пути от улицы Пруд Ключики до 1-й Фрезерной улицы завершены.
Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев. По его словам, строительство данного объекта начнется в этом году. Переезд через пути МЦК у станции «Андроновка» длиной 132 метра обеспечит транспортную связь между шоссе Энтузиастов и Рязанским проспектом.
— Всего в столице до 2020 года планируется возвести пять таких путепроводов, — сказал Андрей Бочкарев.
Кроме того, по соглашению столичного правительства с ОАО «РЖД» в ЮВАО реализуется еще один проект — путепровод между 2-м Южнопортовым проездом и Южнопортовой улицей.
�ледят за безопасностью на воде.
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