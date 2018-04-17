Донорский пункт откроется в Текстильщиках

Жители ЮВАО смогут сдать кровь в городской клинической больнице имени В. П. Демихова по адресу: улица Шкулева, дом 4.

Акция, приуроченная к Национальному дню донора, состоится 19 апреля. Принять в ней участие смогут здоровые граждане России в возрасте от 18 лет, вес которых составляет не менее 50 килограмм. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ.

— В России ежегодно в переливании крови нуждается более полутора миллионов человек, — сообщили в городском Департаменте здравоохранения. — Московские клиники полностью обеспечены кровью и ее компонентами, однако запасы необходимо регулярно пополнять.

Сдать кровь можно будет также еще в 15 донорских пунктах, которые разместятся в столичных больницах, поликлиниках и медцентрах на территории других округов.