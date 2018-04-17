Сроки опять срываются: Открытие станции метро «Новокрестовская» для пассажиров может быть перенесено с 29 апреля на 13 мая

Многострадальная станция метро «Новокрестовская» скорее всего не будет открыта для пассажиров 29 апреля, как это обещали чиновники Смольного.

Болельщики, которые поедут в этот день на матч «Зенит» — ЦСКА на стадион «Санкт-Петербург», с большой долей вероятности будут вынуждены по-прежнему воспользоваться станцией «Крестовский остров», расположенной на другой ветке метрополитена. А потом, как обычно, шагать больше двух километров пешком до стадиона.

Сегодня вечером со ссылкой на представителей городской администрации в СМИ было распространено сообщение о том, что «основное тестовое мероприятие» на «Новокрестовской» состоится 13 мая. Именно в этот день она будет открыта для всех пассажиров. А 29 апреля станцией якобы сможет воспользоваться лишь клиентский персонал, задействованный в организации футбольного матча. В последующие дни вплоть до 13 мая она будет работать в тестовом режиме, то есть, если мы правильно поняли мысль городских властей, без допуска пассажиров.

Таким образом, как и предсказывал «Интересант» в статье «Метро в Петербурге опять задерживается», срок начала работы станции «Новокрестовская», судя по всему, опять перенесен. Причем теперь уже совсем впритык к старту Чемпионата мира по футболу.