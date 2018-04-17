Ещё
Собянин назвал основные направления развития здравоохранения в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин назвал основные направления развития здравоохранения в 2018 году 

Аргументы и Факты 9 часов назад
Фото: Аргументы и Факты
За последние семь лет в столице младенческая смертность снизилась на треть, а продолжительность жизни увеличилась на 3,7 года
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что основными задачами, стоящими перед столичным здравоохранением являются повышение квалификации врачей, их загрузки и заработной платы.
В числе других направлений градоначальник назвал развитие высокотехнологичной, паллиативной и патронажной помощи и работу с пожилым населением.
В ходе заседания президиума правительства Москвы Собянин рассказал, чего удалось добиться в этой сфере за последние семь лет. В частности, ожидаемая продолжительность жизни москвичей увеличилась почти до 78 лет, младенческая смертность снизилась на треть.
В настоящее время в Москве имеется более тысячи коек для оказания паллиативной помощи. В 2017 году на них была оказана помощь 12,6 тысячи пациентов. В поликлиниках функционируют 69 кабинетов паллиативной помощи, а также создан городской координационный центр паллиативной помощи.
В системе здравоохранения столицы сегодня работают 122 тысячи единиц современного оборудования, включая 679 единиц высокотехнологичного оборудования. Возведены 32 новых объекта здравоохранения — поликлиники, больничные корпуса, станции скорой помощи.
Аргументы и Факты: последние новости
Для пенсионеров в павильоне «Космос» на ВДНХ организуют бесплатные сеансы Собянин взял из приюта брошенную собаку по кличке Джоуи В дни проведения ЧМ-2018 в «Лужниках» откроется «танцующий» фонтан
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Америка решила помешать Трампу112
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой191
Кобзон выбрал место на кладбище142
Американский беспилотник замечен у границ РФ177
У Порошенко нашли секретную фабрику247
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение