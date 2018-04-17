Собянин назвал основные направления развития здравоохранения в 2018 году

За последние семь лет в столице младенческая смертность снизилась на треть, а продолжительность жизни увеличилась на 3,7 года

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что основными задачами, стоящими перед столичным здравоохранением являются повышение квалификации врачей, их загрузки и заработной платы.

В числе других направлений градоначальник назвал развитие высокотехнологичной, паллиативной и патронажной помощи и работу с пожилым населением.

В ходе заседания президиума правительства Москвы Собянин рассказал, чего удалось добиться в этой сфере за последние семь лет. В частности, ожидаемая продолжительность жизни москвичей увеличилась почти до 78 лет, младенческая смертность снизилась на треть.

В настоящее время в Москве имеется более тысячи коек для оказания паллиативной помощи. В 2017 году на них была оказана помощь 12,6 тысячи пациентов. В поликлиниках функционируют 69 кабинетов паллиативной помощи, а также создан городской координационный центр паллиативной помощи.

В системе здравоохранения столицы сегодня работают 122 тысячи единиц современного оборудования, включая 679 единиц высокотехнологичного оборудования. Возведены 32 новых объекта здравоохранения — поликлиники, больничные корпуса, станции скорой помощи.