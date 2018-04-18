С 20 апреля в Петербурге ограничат движение по Обуховскому мосту

Многочисленные ограничения вступят в силу на дорогах Петербурга в конце рабочей недели.

Как сообщают в пресс-службе Государственной администртивно-технической инспекции, с 20 по 23 апреля в ночное время для движение закроют Обуховский мост. Кроме того, с 19 апреля по 8 мая из-за дорожных работ власти ограничат движение по улице Академика Крылова от Ушаковского моста до улицы Савушкина, в том числе боковой проезд.

С 20 апреля по 31 мая из-за реконструкции тепловой сети запретят проезд по 3-й Красноармейской улице от улицы Егорова до Московского проспекта и от Измайловского проспекта до Советского переулка. В тот же период закроют движение по 7-й Советской, по 18-19 линиям В. О. от Малого проспекта до Большого проспекта В. О, без перекрестка со Средним проспектом В. О.

С 20 апреля по 19 мая из-за работ по прокладке газопровода ограничат движение автомобилей по Заневскому проспекту от Новочеркасского проспекта до проспекта Шаумяна.

Кроме того, с 20 апреля по 31 мая работы по реконструкции тепловой сети ограничат движение транспорта по 6-7 линиям В. О. от Малого проспекта В. О. до Среднего проспекта В. О. С 20 апреля по 4 мая запретят движение автомобилей по проспекту Науки от Гражданского проспекта до улицы Вавиловых в связи с работами по прокладке газопровода.