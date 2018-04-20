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Проезжую часть Обуховского моста из-за ремонта сузят до двух полос
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Проезжую часть Обуховского моста из-за ремонта сузят до двух полос 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Движение по Обуховскому мосту в Петербурге ограничат на несколько дней, передает пресс-служба ГАТИ. Изменения в транспортной схеме произойдут в связи с заменой асфальтового покрытия на переправе.
По данным ведомства, с 22.00 20 апреля до 21.00 21 апреля движение по Обуховскому мосту в сторону Московского района будет осуществляться только по двум полосам в каждом направлении. Позже только две полосы в каждую сторону будут открыты и в направлении Садовой улицы: это ограничение будет действовать с 22:00 21 апреля до 06:00 23 апреля.
Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.
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