Проезжую часть Обуховского моста из-за ремонта сузят до двух полос

Движение по Обуховскому мосту в Петербурге ограничат на несколько дней, передает пресс-служба ГАТИ. Изменения в транспортной схеме произойдут в связи с заменой асфальтового покрытия на переправе.

По данным ведомства, с 22.00 20 апреля до 21.00 21 апреля движение по Обуховскому мосту в сторону Московского района будет осуществляться только по двум полосам в каждом направлении. Позже только две полосы в каждую сторону будут открыты и в направлении Садовой улицы: это ограничение будет действовать с 22:00 21 апреля до 06:00 23 апреля.

Водителей просят быть внимательными и заранее планировать свои маршруты.