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Автобусные маршруты в районе Пушкинской площади изменят 19 апреля
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Автобусные маршруты в районе Пушкинской площади изменят 19 апреля 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Это связано с церемонией открытия XXXX Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который пройдет в столице 19 апреля.
Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, 19 апреля с 15:00 и до конца мероприятия автобусы М10 вместо станции метро «Китай-город» будут следовать до станции метро «Маяковская».
С 16:00 и до окончания церемонии не будет работать остановка «Пушкинская площадь» для автобусов А и № 15 на Страстном бульваре по пути к Тверскому бульвару.
Ранее стало известно, что российские программы 40-го ММКФ откроет картина Сарика Андреасяна «Непрощенный». Байопик рассказывает об архитекторе Виталии Калоеве, потерявшем в авиакатастрофе свою семью. Роль Калоева исполнил Дмитрий Нагиев.
Также в большом зале покажут «Селфи» Николая Хомерики, «Движение вверх» Антона Мегердичева и «Лед» Олега Трофимова.
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