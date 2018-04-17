Автобусные маршруты в районе Пушкинской площади изменят 19 апреля

Это связано с церемонией открытия XXXX Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который пройдет в столице 19 апреля.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы , 19 апреля с 15:00 и до конца мероприятия автобусы М10 вместо станции метро «Китай-город» будут следовать до станции метро «Маяковская».

С 16:00 и до окончания церемонии не будет работать остановка «Пушкинская площадь» для автобусов А и № 15 на Страстном бульваре по пути к Тверскому бульвару.