Фасады станций метро обновят

Этим летом в столице благоустроят 43 станции метрополитена. Об этом 17 апреля рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы

Во время работ будут отремонтированы фасады и установлена архитектурно-художественная подсветка, обновлены покрытие стен и полов.

— Специалисты проведут работы на 56 объектах 43 станций метрополитена. В подземных переходах приведут в порядок инженерные сети, а также оборудуют гранитные спуски для маломобильных групп граждан, — отметили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

В ведомстве также добавили, что на 55 объектах работы уже начались. Там установили ограждения и леса, приступили к демонтажу конструкций, которые подлежат замене. Отмечается, что на части фасадов сначала будут демонтированы все конструкции, а затем уже начнутся ремонт и благоустройство.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков , заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства: