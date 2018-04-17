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Фасады станций метро обновят
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Фасады станций метро обновят 

Вечерняя Москва 44 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Этим летом в столице благоустроят 43 станции метрополитена. Об этом 17 апреля рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.
Во время работ будут отремонтированы фасады и установлена архитектурно-художественная подсветка, обновлены покрытие стен и полов.
— Специалисты проведут работы на 56 объектах 43 станций метрополитена. В подземных переходах приведут в порядок инженерные сети, а также оборудуют гранитные спуски для маломобильных групп граждан, — отметили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
В ведомстве также добавили, что на 55 объектах работы уже начались. Там установили ограждения и леса, приступили к демонтажу конструкций, которые подлежат замене. Отмечается, что на части фасадов сначала будут демонтированы все конструкции, а затем уже начнутся ремонт и благоустройство.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Петр Бирюков, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства:
— При ремонте 32 фасадов сначала демонтируют все конструкции, которые должны быть заменены, очистят поверхности, а затем облицуют их натуральным камнем или керамической плиткой. Часть фасадов покрасят в соответствии с колористическим паспортом здания. На 14 фасадах будет установлена архитектурно-художественная подсветка. Это такие станции, как «Каширская», «Автозаводская», «Спортивная». На трех станциях — «Кузнецкий Мост», «Сокол», «Баррикадная» — будут выполнены работы по монтажу архитектурно-художественной подсветки. Фасады на этих станциях были приведены в порядок в прошлые годы.
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