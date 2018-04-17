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В «Активном гражданине» поддержали преображение Парка Горького и ВДНХ в Москве в 2018 году
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В «Активном гражданине» поддержали преображение Парка Горького и ВДНХ в Москве в 2018 году 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Пользователи портала «Активный гражданин» поддержали проекты благоустройства Парка Горького, ВДНХ, усадьбы Люблино и нескольких парков в спальных районах Москвы. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе электронной системы.
"Многие популярные зоны отдыха в разных районах Москвы преобразятся в 2018 году. Проекты благоустройства парков были выставлены на обсуждение и получили одобрение горожан. У Парка Горького в этом году появится дополнительный вход со стороны Ленинского проспекта — проект его благоустройства предусматривает создание прогулочного бульвара с клумбами, деревьями и кустарниками. В голосовании приняли участие более 181 тыс. активных граждан, предложенный проект поддержало большинство — 85,70% участников голосования", — говорится в сообщении.
Также масштабные работы по благоустройству пройдут в этом году и на территории, прилегающей к главному входу ВДНХ. Проектом предусмотрена замена покрытия на площади, создание газонов, высадка деревьев и кустарников, обустройство прогулочных зон и мест для отдыха. В голосовании по вопросу благоустройства территории у главного входа ВДНХ приняли участие более 182 тыс. активных горожан, и большинство — 83,31% — поддержало предложенный проект.
В парке «Усадьба Люблино» планируется обустройство мест для спокойного отдыха, детских и спортивных площадок, а также специальных зон для проведения массовых мероприятий и выставок под открытым небом. Также планируется создать сеть велопарковок и велосипедных дорожек — в зимний период они будут использоваться как лыжные трассы. 78,12% участников голосования в «Активном гражданине» поддержали проект благоустройства парка «Усадьба Люблино». Всего свое мнение высказали 205 868 активных граждан.
Кроме того, работы по благоустройству затронут район Печатники, где появится новая зона технических видов спорта, а также парковые зоны в Зеленограде, Бескудниковском, Дмитровском районах и Северном Бутове.
"Помимо этого, активные граждане проголосовали за благоустройство еще 57 районных парков. Работы по благоустройству планируется завершить в августе 2018 года", — отмечается в материале
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