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Электричка Москва-Ожерелье будет останавливаться на станции «Белые Столбы» с 30 апреля
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Электричка Москва-Ожерелье будет останавливаться на станции «Белые Столбы» с 30 апреля 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Пригородный поезд, следующий вечером с Павелецкого вокзала до станции «Ожерелье», будет делать дополнительную остановку на станции «Белые Столбы» с 30 апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе ОАО «Центральная ППК».
«В целях улучшения качества обслуживания пассажиров на Павелецком направлении с 30 апреля 2018 г. электропоезду сообщением Москва-Пассажирская-Павелецкая — Ожерелье отправлением в 18:05 назначена дополнительная остановка по станции «Белые Столбы» в 18:49», — говорится в сообщении.
В компании напомнили, что ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, в мобильном приложении, а также на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.
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