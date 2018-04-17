Электричка Москва-Ожерелье будет останавливаться на станции «Белые Столбы» с 30 апреля

Пригородный поезд, следующий вечером с Павелецкого вокзала до станции «Ожерелье», будет делать дополнительную остановку на станции «Белые Столбы» с 30 апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе ОАО «Центральная ППК».

«В целях улучшения качества обслуживания пассажиров на Павелецком направлении с 30 апреля 2018 г. электропоезду сообщением Москва-Пассажирская-Павелецкая — Ожерелье отправлением в 18:05 назначена дополнительная остановка по станции «Белые Столбы» в 18:49», — говорится в сообщении.

В компании напомнили, что ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, в мобильном приложении, а также на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.