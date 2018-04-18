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В начале следующей недели в Москве выпадет снег
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В начале следующей недели в Москве выпадет снег 

Свободная пресса 33 минуты назад
Фото: BFM.RU
Московские синоптики прогнозируют выпадение снега в начале следующей недели. По прогнозам специалистов, 17 апреля станет последним теплым днем месяца. В ближайшее время столбики термометров начнут стремительно опускаться.
Результатом североатлантического циклона будут дожди и сильный ветер. Больше всего осадков выпадет в среду и субботу. Температура воздуха составит +10…+13°С. При этом уже к началу новой недели столбики термометров и вовсе опустятся до нуля градусов. 23 апреля не исключены осадки в виде снега, заморозки и гололедица, сообщают «Известия».
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что на Москву надвигается гроза и сильный ветер. В ведомстве МЧС России отметили, что суммарное количество осадков составит 7−21 мм. Спасатели порекомендовали жителям мегаполиса быть осторожными и внимательными в связи с неблагоприятными погодными условиями.
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