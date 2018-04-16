Ещё
На Москву обрушится половина месячной нормы осадков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня
"Смертельное оружие" КНР, "отзыв" студентов и другие события дня

На Москву обрушится половина месячной нормы осадков 

BFM.RU 16 апреля 2018
Фото: BFM.RU
Резкое потепление в Москве сменится дождливой и прохладной погодой. 16 апреля, по словам синоптиков, может побить температурный рекорд 1920 года, когда фиксировали 21 градус тепла.
Но сразу после этого начнутся сильные дожди — до вечера среды, 18-го числа, на столицу обрушится половина месячной нормы осадков, рассказывает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк:
Елена Волосюк ведущий специалист центра погоды «Фобос» «Погода начнет меняться лишь к вечеру после 18 часов, в отдельных районах могут брызнуть небольшие короткие дожди. Но, начиная с завтрашнего дня, погода начнется меняться в сторону ухудшения. Уже во вторник мы попадем под влияние циклона, который движется к нам с берегов Балтики. Во вторник температурный режим еще ожидается достаточно высоким. Ночью плюс 7-9, от 5 до 10 градусов, в дневные часы в Москве — 15-17, местами до 21-го. Уже в ночь на среду дожди усилятся и продлятся вплоть до вечера, принесут нам около половины месячной нормы осадков — порядка 20-22 миллиметров, это большое количество. Ветер в порывах может вполне достигать 12-15 метров в секунду. В таких условиях температура станет постепенно снижаться. Причем, если ночь со вторника на среду еще обещает быть теплой с температурой около 10 градусов, то в дневные часы, я думаю, это у будет не выше 10-12 градусов».
19 апреля дождливый циклон уйдет, зато похолодает еще сильнее. В ночь на четверг синоптики обещают плюс 5-7 градусов, а Днем можно рассчитывать на 12-14 градусов тепла. Ясная солнечная погода вернется в пятницу, 20-го. Воздух прогреется до 17 градусов.
BFM.RU: последние новости
Москвичи снова пожаловались на запах гари В Москву возвращаются снег и заморозки Синоптики предсказали москвичам теплый май
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой132
Миру предрекли глобальное финансовое крушение87
МЧС обратилось к москвичам15
Самые странные фотографии, сделанные в аэропорту15
Россия отказалась перевозить грузы НАТО560
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение