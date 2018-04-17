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Фотографы Щербинки смогут принять участие в городском конкурсе
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Фотографы Щербинки смогут принять участие в городском конкурсе 

Администрация городского округа Щербинка 58 минут назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: архив
Департамент градостроительной политики объявил конкурс на лучшие фотографии видов столицы. Об этом 16 апреля сообщили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.
Конкурс «Планета Москва» проведут второй раз. Фотографии необходимо прислать до 22 июля на электронный адрес: dgp.mos@yandex.ru.
Награждения пройдут в шести номинациях: «Архитектура», «Пейзаж», «Москва и москвичи», «Комфортный город», «Динамика мегаполиса» и «Народное голосование». В последней из них победителя выберут подписчики страниц Департамента градостроительной политики.
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