Фотографы Щербинки смогут принять участие в городском конкурсе

Фото: архив

Департамент градостроительной политики объявил конкурс на лучшие фотографии видов столицы. Об этом 16 апреля сообщили на официальном сайте мэра и Правительства Москвы

Конкурс «Планета Москва » проведут второй раз. Фотографии необходимо прислать до 22 июля на электронный адрес: dgp.mos@yandex.ru.

Награждения пройдут в шести номинациях: «Архитектура», «Пейзаж», «Москва и москвичи», «Комфортный город», «Динамика мегаполиса» и «Народное голосование». В последней из них победителя выберут подписчики страниц Департамента градостроительной политики.