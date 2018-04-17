Фестиваль «Пасхальный дар» собрал более 12 млн рублей на благотворительность

В столице завершился фестиваль «Пасхальный дар», который в этом году был посвящен добрым делам и благотворительности. В рамках проведения фестиваля удалось собрать более 12 млн рублей. Об этом

сообщил

«Более 4,7 млн москвичей и туристов стали гостями фестиваля.

За 9 пасхальных дней было собрано 12 млн рублей пожертвований и средства продолжают поступать. Все они будут направлены на помощь больным детям, одиноким пожилым людям и другие дела милосердия и благотворительности.

Спасибо всем, кто пожертвовал свои деньги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожертвования направят на помощь больным детям, одиноким пожилым людям и другие дела милосердия и благотворительности.

Текст © Александр Сапожник / Москва меняется

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