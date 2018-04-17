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Фестиваль «Пасхальный дар» собрал более 12 млн рублей на благотворительность
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Фестиваль «Пасхальный дар» собрал более 12 млн рублей на благотворительность 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
В столице завершился фестиваль «Пасхальный дар», который в этом году был посвящен добрым делам и благотворительности. В рамках проведения фестиваля удалось собрать более 12 млн рублей. Об этом
сообщил
мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.
«Более 4,7 млн москвичей и туристов стали гостями фестиваля.
За 9 пасхальных дней было собрано 12 млн рублей пожертвований и средства продолжают поступать. Все они будут направлены на помощь больным детям, одиноким пожилым людям и другие дела милосердия и благотворительности.
Спасибо всем, кто пожертвовал свои деньги», — говорится в сообщении.
Отмечается, что пожертвования направят на помощь больным детям, одиноким пожилым людям и другие дела милосердия и благотворительности.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
Сообщение Фестиваль «Пасхальный дар» собрал более 12 млн рублей на благотворительность появились сначала на Москва Меняется.
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