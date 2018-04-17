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Входные павильоны станции метро «Солнцево» готовы
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Входные павильоны станции метро «Солнцево» готовы 

Говорит Москва 2 часа назад
АО «Мосинжпроект» — управляющая компания по строительству новых линии и станций столичной подземки.
Дизайн станции метро «Солнцево» выбран москвичами путём голосования на платформе «Активный гражданин», по итогам проведения открытого международного конкурса на архитектурный облик станций в 2014 году.
Лучшей была признана концепция, которая обыгрывает ощущение солнца на платформе и в надземных павильонах. Она реализуется с помощью светящихся отверстий в стенах и потолке. Платформу освещают «солнечные брызги», которые возникают благодаря отражающим свойствам искусственных источников света, а естественные солнечные лучи попадают внутрь павильона сквозь перфорированные металлические листы.
Станция «Солнцево» откроется для пассажиров в одноименном районе на улице Богданова у примыкания к ней улицы Попутная уже в этом году.
Станция строится на участке жёлтой ветки метро от «Раменок» до «Рассказовки», который также включает станции «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка».
Как ранее сообщал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин весь новый участок КСЛ с семью станциями находится в высокой степени готовности.
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