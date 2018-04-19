Архитекторы доработали дизайн будущей станции «Мнёвники»

Об этом сообщается на сайте АО «Мосинжпроект», управляющей компании по строительству новых линий и станций столичной подземки.

Несмотря на технические изменения, концепция дизайна станции, победившая в архитектурном конкурсе, не изменится. Станция «Мнёвники» и эсклаторный спуск будут оформлены в стиле брутализма. Основой стал ярко-красный объект в центре. Кроме того, красные балки распорных конструкций будут подсвечены светильниками на балюстраде эскалаторов. Остальной интерьер выдержан в тёмно-серых тонах под натуральный бетон.

Станция «Мнёвники» появится на западном участке Большой кольцевой линии московского метро. Всего БКЛ будет включать 31 станцию. Длина линии 69 километров. Завершить строительство Большого кольца планируется в 2022 году.