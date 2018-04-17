Москвичи получат возможность приобрести качественные товары на ярмарке выходного дня

В районе Сокольники стартует ярмарка сельскохозяйственной продукции.

Ярмарка откроется по адресу: 2-я Сокольническая улица, дом 3. «Рынок» выходного дня начнет свою работу 20 апреля. Как сообщает портал открытых данных, ярмарка будет содержать двадцать два торговых места. Как известно, первая торговая сессия продлится до 1 июля нынешнего года, после чего участники ярмарки смогут вновь подать заявку на участие. В прошлом году торговые ряды были открыты вплоть до конца ноября. Ярмарка нацелена на то, чтобы обеспечить жителей столицы качественными продовольственными товарами и поддержать отечественных сельхозпроизводителей.