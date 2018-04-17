«На работу на велосипеде»: акция пройдет 18 мая

«На работу на велосипеде»: ежегодная акция пройдет 18 мая

В рамках акции в центре города организуют энергетические точки, где велосипедисты получат приятные подарки.

Она пройдет по всей России , в том числе и в столице, где ее организатором выступит Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В рамках акции «На работу на велосипеде» в центре города организуют энергетические точки. Они будут работать с 08:00 до 11:00. Тут велосипедисты смогут попробовать вкусные угощения и получить приятные подарки. Адреса энергетических точек будут указаны на информационных плакатах и на сайте. Там же можно узнать о бонусах и скидках, которые предоставляют участникам партнеры акции.

Акция «На работу на велосипеде» проходит три раза в год. Она направлена на развитие велосипедной инфраструктуры и показывает, что передвигаться на двухколесном транспорте — это удобно, быстро, полезно для здоровья и не вредит экологии.